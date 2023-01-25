Kayserispor'dan TFF'ye 'zemin' talebi
Süper Lig ekibi Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda sadece sarı-kırmızılı takımın maçlarının oynanmasını istedi.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, statlarında Kayserispor maçları dışında başka karşılaşmaların oynanmaması gerektiğini söyledi.
Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun zemininin yoğun maç trafiğini kaldırmayacağını belirtti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu
"EKSTRA KARŞILAŞMA İSTEMİYORUZ"
Bu yüzden RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda sadece sarı-kırmızılı kulübün ev sahipliği yaptığı maçların oynanması gerektiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle iletişime geçtik. Zeminimiz her hafta maç oynamayı kaldırmıyor. Demir Grup Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile burada yaptığı karşılaşmadan hemen sonra bizim Beşiktaş ile ligdeki karşılaşmamızda zemin eleştirildi. Bu durumun tekrarlanmaması için RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na ekstra karşılaşma istemiyoruz."
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