Austria Wien'den Fenerbahçe açıklaması: 'Özellikle Altay Bayındır'dan özür dileriz'
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-0 mağlup ettiği Austria Wien, yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Altay Bayındır'dan özür diledi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Austria Wien karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda rakibini Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
SAHAYA TOKMAK ATILDI!
Zorlu karşılaşmanın 43'üncü dakikasında Austria Wien taraftarından skandal bir hareket geldi. Fenerbahçe'nin atak yaptığı sırada ev sahibi takım tribünlerinden sahaya tokmak atıldı. Sarı-lacivertli file bekçisi Altay Bayındır'ın koruduğu kale arkasından atılan davul tokmağı, Bayındır'ın kafasına geldi.
ALTAY'A MÜDAHALE YAPILDI
Altay Bayındır, kafasına gelen davul tokmağı sonrası bir süre yerde kaldı. Sarı-lacivertli takımın sağlık heyeti tecrübeli eldivene oyun alanında müdahalede bulundu. Altay Bayındır'ın kendisini iyi hissetmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
Stellungnahme zum Fenerbahçe-Spiel.— FK Austria Wien (@FKAustriaWien) August 19, 2022
Statement on the Fenerbahçe game.
Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama.
https://t.co/UZ5stSNtxI#faklive #FAKFB #UEL
AUSTRIA WIEN'DEN ÖZÜR PAYLAŞIMI GELDİ
Avusturya ekibi kulübün resmi sosyal medya hesabından bir özür paylaşımında bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Viola Park'ta Fenerbahçe ile evimizde oynadığımız play-off maçında yaşanan tatsız olaylar nedeniyle tüm stadyum ziyaretçilerinden resmi olarak özür dileriz. Stadyum içinde ve çevresinde meydana gelen olaylar şu anda dahili olarak ve ilgili tüm dış ortaklarla birlikte ele alınmaktadır. Amacımız tüm ziyaretçiler için güvenli bir stadyum deneyimidir. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek isteriz. Sahaya cisim atmak, kulüp olarak bizim de müsamaha göstermeyeceğimiz, affedilemez bir hatalı davranıştır" ifadeleri kullanıldı.
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