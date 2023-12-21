Avrupa Adalet Divanı'nın kararı tartışma yarattı: İşte Avrupa Süper Ligi'ni reddeden takımlar!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:53

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin oluşumunu engellediği kararına varmıştı.

Bu karar sebebiyle Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının önündeki engelin kalktığı belirtilirken kulüplerin ne yönde tavır alacağı merak konusu oldu.

Alman ekip Bayern Münih'in CEO'su Jan-Christian Dreesen, Adalet Divanı'nın aldığı karara ilişkin, "Bayern Münih'in tutumu değişmiyor. UEFA çatısı altında Avrupa kulüp müsabakalarına destek veriyoruz. Yani bir kez daha çok açık: FC Bayern'de Avrupa Süper Ligi'nin kapısı kapalı kalıyor" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ KULÜPLERE İZİN ÇIKMADI

İngiltere Hükümeti ise İngiliz kulüplerin Avrupa Süper Ligi'ne katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın formasını giydiği Premier Lig ekibi Manchester United ise bir açıklama yayımlayarak UEFA turnuvalarına tam olarak bağlı olduklarını belirtti.

İngiliz kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bizim görüşümüz değişmedi. UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi konusunda ECA aracılığıyla UEFA, Premier League ve diğer kulüplerle olumlu işbirliğine tam olarak bağlıyız."

İKİ İSPANYOL KULÜPTEN AVRUPA SÜPER LİGİ'NE ONAY

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid ile Barcelona, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına destek verirken birçok kulüp UEFA turnuvalarına bağlı kalacağını açıkladı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid'den yapılan açıklamada, "Avrupa futbol ailesi, Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya (Real Madrid ve Barcelona hariç) vs., Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor. Biz Avrupa futbol ailesini korumaktan, yerel ligleri korumaktan ve her sezon sahadaki performansla Avrupa müsabakalarına katılma hakkının elde edilmesini sağlamaktan yanayız" ifadelerini kullanıldı.

Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiklerini açıklayan diğer İspanyol kulüpleri ise şu şekilde:

"Getafe, Mirandes, Real Betis, Mallorca, Osasuna, Villarreal, Valencia, Cadíz, Granada, Levante, Real Valladolid, Cartagena"