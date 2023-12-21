Avrupa Adalet Divanı engeli kaldırmıştı: Avrupa Süper Ligi için Türkiye iddiası!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:40

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:40

Avrupa Adalet Divanı'nın verdiği kararın ardından yeniden kurulması gündeme gelen Avrupa Süper Ligi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İspanya merkezli Mundo Deportivo'nun haberine göre; Türk kulüpleri, ciddi anlamda Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı planlıyor.

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

UEFA ve FIFA'nın rekabet hukukuna aykırı davrandığı yönünde karar alınmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nin yeni formatı da duyuruldu.

Buna göre; proje, toplamda 64 takım ve 3 ayrı klasmandan oluşacak. Avrupa Süper Ligi'nde Yıldız, Altın ve Mavi isimli 3 klasman olacak. Bu klasmanlardan Yıldız ve Altın'da 16'şar takım, Mavi klasmanda ise 32 takım olacak ve 3 klasman arasında da yükselme ve düşme olacak. Öte yandan turnuvaya katılım, liyakat esaslı olacak.

Bununla birlikte her takım bir sezon boyunca 7 iç saha ve 7 deplasman olmak üzere 14 maç yapacak. İlk aşaması lig usulüne göre oynanacak turnuvanın ikinci aşamasında play-off usulü uygulanacak.

PREMİER LİG EKİPLERİNE İZİN YOK

İngiltere Hükümeti'nden yapılan açıklamada, İngiliz ekiplerinin Süper Lig'e katılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

İngiltere'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüplerin gelecekte benzer müsabakalara katılmasını engelleyecek mevzuatı yakında çıkaracağız."