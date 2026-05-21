Avrupa basını İstanbul'daki dev finali konuşuyor: 'Kraliyet ailesinin önünde bir kez daha tacı taktı'

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile Bundesliga temsilcisi Freiburg, İstanbul'un ev sahipliğindeki finalde karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Ollie Watkins, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers'ın golleriyle kazanan Aston Villa, 1982'den sonra Avrupa'da ilk kez kupa kazandı.

EMERY TARİHE GEÇTİ

Kariyerinde daha önce Sevilla ve Villarreal'le Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery tarihe geçti. İstanbul'daki finalle beşinci kez bu turnuvada kupayı kazanan Emery Giovanni Trapattoni, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'nin ardından Avrupa kupalarında 5 şampiyonluk yaşayan dördüncü isim oldu.

İSTANBUL'DAKİ FİNAL AVRUPA BASININDA

Aston Villa'nın ve Unai Emery'nin elde ettiği şampiyonluk dünya basınında geniş yer bulurken İspanyol teknik direktörden övgüyle bahsedildi.

BBC'deki haberde maçla ilgili, "Emery, Kasım 2022'de küme düşme hattının üç puan üzerinde bulunan Villa'da Steven Gerrard'ın yerine geçti ve takımı sıralamada ilk beşe, sonrasında Avrupa şampiyonluğuna taşıdı. 54 yaşındaki teknik direktör, kulüpte başka hiçbir yerde elde edemeyeceği bir kontrol gücüne sahip ve bu yaklaşım Villa ve Emery için mükemmel olduğunu kanıtladı" denildi.

Athletic'teki haberde ise maçın ardından, "Tielemans. Buendia. Rogers. İstanbul. Bir Avrupa kupası. Ölümsüzlük. Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Freiburg'u ezici bir şekilde mağlup ederek 44 yıl sonra ilk Avrupa zaferini kutladı ve kulübün modern tarihinin zirve noktasına ulaştı" ifadeleri yer aldı.

'KRALİYET AİLESİNİN ÖNÜNDE BİR KEZ DAHA TACI TAKTI'

Telegraph haberinde, maçı tribünden takip eden Galler Prensi William'a atıfta bulunarak, "Unai Emery, Avrupa Ligi'nin kralı olduğu fikrine karşı çıkmıştı ancak kraliyet ailesinin önünde bir kez daha tacı taktı. Kral olmaktan çok, Emery burada İstanbul'da hayranlık duyulan bir imparatordu" yorumunda bulundu.

'HER YÖNÜYLE ONUN ZAFERİ'

Bir diğer İngiliz gazetesi Times finali okuyucularına şöyle aktardı:

"Unai Emery için bu, üç farklı kulüple bu turnuvadaki beşinci zaferiydi. Sevilla, Villarreal ve şimdi de Aston Villa. Ne muhteşem bir teknik direktör! İlk golü getiren zekice duran toptan, Villa'nın Freiburg'un presini etkisiz hale getirmesine kadar her yönüyle onun zaferiydi."

Guardian'daki haberde Aston Villa ve Unai Emery için şu ifadeler kullanıldı:

“Emery, bu turnuvayı beşinci kez kazanarak, her zaman istediği şeyi, çalışmalarının karşılığı olan kupayı elde etti. 1982'de Rotterdam'da bulunmayanlar, 2026'da İstanbul'da yaşananları her zaman kıymetli bir anı olarak hatırlayacaklar.”

AS gazetesi de Emery'den övgüyle bahsedip, "Bir gün futbol , ​​Emery'yi Avrupa'nın en büyük teknik direktörlerinden biri olarak hatırlayacak . Bu muhteşem spor, sokaklarda icat edilen ve bir laboratuvarda son bulan bu harika şey, Unai'nin taktiklerini sanata dönüştürdüğü mükemmel yer" ifadelerine yer verdi.

'AVRUPA LİGİ'NİN EFENDİSİ UNVANINI YENİDEN ELDE ETTİ'

Marca'daki haberde final için, "Emery, Aston Villa'ya eski ihtişamını geri kazandırdı ve Avrupa Ligi'nin efendisi unvanını yeniden elde etti" denildi.

La Gazetta della Sport da Unai Emery'yi ön plana taşıyıp şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Ligi'nde çekişmesiz bir final: Aston Villa, Freiburg'u şok etti. Emery beşinci zaferini elde etti. İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta İngilizler, Tielemans, Buendia'nın ve Rogers'ın golleriyle maçı 3-0 kazandı."

Fransız basınından L'Equipe, Aston Villa'nın şampiyonluğunu, "Sevilla ve Villarreal ile kazandığı zaferlerin ardından Unai Emery, İstanbul'da Freiburg'u büyük ölçüde domine eden Aston Villa ile beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı" şeklinde gördü.