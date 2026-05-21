Avrupa Ligi'nin efsanesi: Unai Emery kendi rekorunu geliştirdi

21.05.2026 09:31:00
Cumhuriyet Spor
İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Frieburg ile Aston Villa, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kupaya 3-0'lık skorla uzanan Aston Villa'nın deneyimli teknik direktörü Unai Emery başarısını sürdürdü. 

4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken, 2021'de Villarreal'le mutlu sona ulaştı.

Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'le oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti.

Emery'nin en yakın rakibi Diego Simeone'nin Kupa 2'de 2 şampiyonluğu var. Bu iki isim dışında 1'den fazla Avrupa Ligi'ni kaldırmayı başaran teknik direktör olmadı. 

'KENDİMİ BU TURNUVANIN KRALI OLARAK HİSSETMİYORUM'

UEFA Avrupa Ligi'nde kendi rekorunu geliştiren İspanyol teknik adam, "Avrupa bize çok şey kattı. Avrupa'daki her turnuvaya, özellikle de Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım" sözlerini sarf etti.

Emery, "Bu yıl çok ciddi bir şekilde oynadık ve odaklanmıştık. Oyunculara, bu turnuvada hem istek hem de ciddiyete ihtiyacımız olduğunu söylüyordum. Sahada başrol oyuncusu olduğunuzu gösterin dedim ve onlar da bunu başardı" diye konuştu.

Unai Emery, "Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Kulüp adına gurur duyuyorum. Tekrar Avrupa'da oynadık. Bu başarıda oyuncuların payı yadsınamaz" açıklamasını yaptı.

