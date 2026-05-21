UEFA Avrupa Ligi finalindeki büyük fedakarlık maç sonu ortaya çıktı: Kırık parmakla oynadı

21.05.2026 09:45:00
UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 44 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanan Aston Villa'nın deneyimli kalecisi Emiliano Martinez, parmağındaki kırıkla maça çıktığını söyledi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa oldu. İstanbul'da oynanan finalde Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri Youri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti.

ISINMADA PARMAĞI KIRILDI

Aston Villa, 1982'den sonra ilk kez Avrupa'da şampiyonluk sevinci yaşarken İngiliz ekibinin kalecisi Emiliano Martinez, maçtan önce parmağının kırıldığını ancak buna rağmen sahaya çıktığını söyledi.

Martinez maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün ısınma sırasında parmağımı kırdım ve benim için her kötü şeyin iyi bir yanı vardır. Bunu hayatım boyunca yaptım ve yapmaya devam edeceğim" dedi.

Arjantinli kaleci sözlerine şunları ekledi:

“Daha önce hiç parmağım kırılmamıştı. Topa her vurduğumda ters yöne gidiyordu. Ama bunlar atlatılması gereken şeyler ve Aston Villa forması giymekten gurur duyuyorum.”

MARTINEZ'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Aston Villa formasıyla bu sezon 44 maça çıkan Emiliano Martinez, kalesinde 49 gol görürken 14 mücadelede gole izin vermedi. Martinez, 2020 yılında Arsenal'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu.

İstanbul'da farklı zafer: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa Aston Villa, İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Avrupa Ligi'nin efsanesi: Unai Emery kendi rekorunu geliştirdi İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı.
Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster'den Avrupa Ligi finali açıklaması: 'Beklediğimiz gibi olmadı' Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçı sonrası konuştu.