Avrupa'da 3 galibiyetle kusursuz hafta... İşte UEFA ülke puanında son durum!

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde hafta tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Fenerbahçe, Stuttgart karşısında tek golle kazanırken Konferans Ligi'nin 2. haftasında Samsunspor sahasında Dinamo Kiev'i 3 golle yendi.

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgn'ün golleriyle kazandı ve üst üste ikinci galibiyetini alıp puanını 6'ya yükseltti.

Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 1-0 kazanırken galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla üst üste ikinci kez kazanıp puanını 6 yaptı.

Konferans Ligi'nde ise Samsunspor, evinde Dinamo Kiev'i 3-0'lık farklı sonuçla mağlup etti ve ikide iki yapıp puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor bu maçtaki gollerini Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse attı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ve Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki galibiyetlerinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor, Avrupa kupalarında bir önceki haftayı da kayıpsız tamamlamıştı.

İşte UEFA ülke puanında güncel durum:

1. İngiltere - 99.005

2. İtalya - 87.803

3. İspanya - 82.203

4. Almanya - 78.402

5. Fransa - 71.248

6. Hollanda - 63.700

7. Portekiz - 60.266

8. Belçika - 56.350

9. TÜRKİYE - 46.000

10. Çekya - 42.300

11. Yunanistan - 39.112

12. Polonya - 38.375

13. Norveç - 37.987