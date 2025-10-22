Rams Park'ta Victor Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Bodo/Glimt'e şans tanımadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün attı.

Bodo/Glimt'in tek golünü 75. dakikada Andreas Helmersen kaydetti.

Osimhen'in ilk golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Galatasaray formasıyla üst üste 7 Avrupa maçında gol atan Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu kırdı.

Son olarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 maç üst üste kazanan Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve 13 yıl sonra ilki yaşadı.

Galatasaray, bu galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 6 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Bodo/Glimt 2 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde hafta sonunda Göztepe ile sahasında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında ise Ajax deplasmanına gidecek. Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Monaco'yu konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

89' Sarı kırmızılı temsilcimizde Ismail Jakobs rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

88' Temsilcimizde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Lucas Torreira oyundan alınırken yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oluyor.

81' Norveç temsilcisinde dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fredrik Bjorkan oyundan alınırken yerine Isak Dybvik Maatta oyuna dahil oluyor.

75' GOL... Bodo Glimt, Andreas Helmersen ile farkı ikiye indiriyor... Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Fredrik Bjorkan son çizgiye inmeden ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Andreas Helmersen kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderiyor.

73' Temsilcimizde iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Victor Osimhen ve Yunus Akgün oyundan alınırken yerlerine Mauro Icardi ve Kaan Ayhan oyuna dahil oluyor.

69' Bodo Glimt'de üç oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Sondre Fet, Kasper Högh ve Haitam Aleesami oyundan alınırken yerlerine Daniel Jakobsen, Andreas Helmersen ve Villads Nielsen oyuna dahil oluyor.

65' Sarı kırmızılı temsilcimizde ilk oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina oyundan alınırken yerlerine Eren Elmalı ve Gabriel Sara oyuna dahil oluyor.

60' GOOOLLLL!!! Temsilcimiz Yunus Akgün ile skoru 3-0'a taşıyor! Sağ çaprazda yaptığımız yoğun presle topu kapıyoruz ve Yunus ceza sahasına girerek vuruşunu yapıyor. Kaleciden seken topu tekrar kontrol eden Yunus yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor!

54' Victor Osimhen topla birlikte ceza sahasına giriyor ve pasını arkadaşı Yunus'a gönderiyor. Yunus dönerek penaltı noktasının gerisine hareketlenen Leroy Sane'yi görüyor. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yapmak istiyor ancak kaleci yere yatarak açıyı kapatıyor!

51' Bodo Glimt'de Fredrik Bjorkan oyuncumuz Leroy Sane'yi arkadan çektiği gerekçesi ile sarı kart görüyor.

39' Rakibimiz gole çok yaklaşıyor. Sondre Fet'in pası ile ceza sahamızda topla buluşan Jens Hauge, savunmamızda Davinson Sanchez'i geçerek vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalemizin hemen sağ tarafından dışarı gidiyor.

33' GOOOLLLL!!! Temsilcimiz Victor Osimhen ile farkı ikiye çıkartıyor! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Victor Osimhen kalaciyi de geçerek meşin yuvarlağı yerden filelerle buluşturuyor!

8' Üst üste ataklarla saldırıyoruz! Sağ çaprazda topla buluşan Leroy Sane ortasını bir kez daha uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktada gelen topa yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yapıyor ancak yerden seken topa uzanan kaleci Nikita Haikin gole izin vermiyor!

7' Gole bir kez daha çok yaklaşıyoruz! Sağ kanattan gelişen atağımızda Leroy Sane ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Nikita Haikin uzanıyor ve meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başarıyor!

3' GOOOLLLL!!! Temsilcimiz Victor Osimhen ile öne geçiyor! Mario Lemina'nın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Victor Osimhen yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.