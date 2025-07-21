Avrupa'da kura günü: Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor!

UEFA'nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2025/26 sezonunun 3. eleme turunun kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda başlayacak Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için iki eleme oynayacak. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan elenmesi halinde Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılacak.

Bugünkü kura çekiminde Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli olacak. Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Benfica

Club Brugge

Feyenoord

Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibi

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ BELİRLENECEK

Avrupa Ligi'nin kura çekimi de bugün yapılacak. Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak siyah-beyazlılar ilk olarak Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'le karşılaşacak. Beşiktaş bu turu geçmesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nde, elenmesi halinde Konferans Ligi'nde devam edecek.

Beşiktaş'ın bugünkü kura çekiminin ardından Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi netleşecek. Ayrıca Konferans Ligi'ndeki kura çekimiyle Beşiktaş'ın bu turnuvadaki muhtemel rakibi de netlik kazanacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibinin belli olacağı kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLACAK

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in de 3. eleme turundaki muhtemel rakibi bugün belli olacak. 2. eleme turundan Konferans Ligi'ne başlayacak Başakşehir, bu turda Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yle karşılaşacak. Başakşehir'in Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı kura çekimi 15.00'te başlayacak.