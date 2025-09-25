Avrupa'da yıkıldık: Son 20 maçta 10 yenilgi!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasının ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

SON 20 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa'da oynadığı 20 maçta 6 kez kazandı, 10 mağlubiyet aldı.

AVRUPA'DA ACI TABLO

Fenerbahçe: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Beşiktaş: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Başakşehir: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet

Samsunspor: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

Galatasaray: 1 Mağlubiyet

SON 10 MA ÇTA GAL İBİYET YOK

Öte yandan temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.

Sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Benfica 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe