25.09.2025 09:27:00
Cumhuriyet Spor
Avrupa'da yıkıldık: Son 20 maçta 10 yenilgi!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Bu sonuçlar ile birlikte temsilcilerimizin Avrupa'daki son 20 maçtaki kötü performansı dikkat çekti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlamasının ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kötü bir başlangıç yaptı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup oldu.

SON 20 MAÇTA 10 MAĞLUBİYET

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turnuvalarda lig aşamalarına mağlubiyetle başlamalarının ardından Türk takımları için bu sezon Avrupa'da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.

Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa'da oynadığı 20 maçta 6 kez kazandı, 10 mağlubiyet aldı.

AVRUPA'DA ACI TABLO

Fenerbahçe: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Beşiktaş: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

Başakşehir: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet

Samsunspor: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

Galatasaray: 1 Mağlubiyet

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK

Öte yandan temsilcilerimiz, Avrupa'da oynadığı son 10 maçı kazanamadı.

Sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe 0-0 Benfica

Lausanne 1-1 Beşiktaş

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Başakşehir 1-2 Craiova

Benfica 1-0 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Lausanne

Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Craiova 3-1 Başakşehir

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

