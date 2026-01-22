Avrupa devinin sportif direktörü İstanbul'a geldi... Youssef En-Nesyri transferinde flaş gelişme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 14:48:00
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini'nin, Youssef En-Nesyri ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi.

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Juventus cephesinin, En-Nesyri'nin durumu hakkında Fenerbahçe yönetimiyle yüz yüze temas kuracağı ve transfer şartlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #juventus #Youssef En Nesyri

