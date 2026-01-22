Kayla McBride'dan Fenerbahçe Opet'e kötü haber!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.01.2026 12:37:00
Fenerbahçe Opet, Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Kayla McBride'ın sağ uyluk kasında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, ABD'li oyuncunun, Umana Reyer maçı öncesinde İstanbul'da yapılan antrenmanda sakatlandığı belirtildi.

McBride'ın sağ uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı duyurulurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kayla McBride'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

İlgili Konular: #kayla mcbride #sakatlık #fenerbahçe opet

