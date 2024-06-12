Avrupa devleri peşinde... Onuralp Çevikkan'a İtalyan kancası!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) kulübü Milan'ın Süper Lig ekibi Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:05
Avrupa devleri peşinde... Onuralp Çevikkan'a İtalyan kancası!
Abone Ol google-news

Real Madrid ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin takip ettiği Trabzonspor'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan için bir iddia da İtalyan basınından geldi.

Haberde Milan'ın 18 yaşındaki file bekçisini özellikle milli takımda izlediği ve yaz döneminde teklif yapabileceği vurgulandı.

ALTINORDU'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor önceki yaz 700 bin Euro bonservis bedeliyle Onuralp'i Altınordu'dan kadrosuna katmıştı. Genç kaleci, A takımla idmanlara çıkmasına rağmen ligde ve kupada şans bulamadı.

U19 Ligi'nde ise 12 karşılaşmaya çıktı. 1.92'lik yıldız adayının olası transferinden Trabzonspor ciddi bir bonservis kazancı sağlayabilir.


Onuralp Çevikkan haberleri trabzonspor haberleri milan haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Trabzonsporlu Rayyan Baniya örnek aldığı futbolcuyu açıkladı!

Trabzonsporlu Rayyan Baniya örnek aldığı futbolcuyu açıkladı!
Trabzonspor'dan Paul Onuachu hamlesi: İşte Southampton'ın istediği rakam!

Trabzonspor'dan Paul Onuachu hamlesi: İşte Southampton'ın istediği rakam!
Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolu!

Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler