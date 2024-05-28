Muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi yolu!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:59

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:59

Süper Lig'de sezonu 67 puanla 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Trabzonspor'un kura çekiminde seri başı olması kesinleşti.

KURA ÇEKİMİ 19 HAZİRANDA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 19 Haziran'da gerçekleşecek kura çekiminde bordo mavili takımın muhtemel rakipleri arasında, Silkeborg IF (Danimarka), FC Kilmarnock (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), FK Vojvodina (Sırbistan), Wisla Krakow (Polonya) (Tur atlarsa), Paphos FC (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) (Tur atlarsa), Paksi (Macaristan) (Tur atlarsa), Tobyl Qostanai (Kazakistan) (Tur atlarsa) yer alıyor.

Ayrıca Maribor'un seri başı veya rakip olup olmayacağı perşembe günü İsrail Kupası şampiyonuna göre netlik kazanacak. Eğer Hapoel Beer Sheva ipi göğüslerse Maccabi Petah Tikva rakipler arasına girecek.

Avrupa'da ilk karşılaşmasına 25 Temmuz'da çıkacak olan Fırtına, 1 Temmuz'da Macaristan'da yurt dışı kampı ile sezona hazırlanacak.