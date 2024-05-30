Trabzonspor'dan Paul Onuachu hamlesi: İşte Southampton'ın istediği rakam!

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:50

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:50

Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren Nicolas Pepe takımdan ayrıldı.

Kira sözleşmeleri biten Mehmet Can Aydın ve Filip Benkovic de bordo-mavili ekibe veda etti.

TRABZONSPOR'DAN ONUACHU TEKLİFİ

Karadeniz temsilcisi Paul Onuachu için Southampton’a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı.

Southampton’ın ise Onuachu için 15 milyon Euro’luk bonservisli satışa sıcak baktığı bildiriliyor.

Bordo-mavililerde ayrıca Berat Özdemir de takımda tutulmak isteniyor.