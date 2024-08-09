Avrupa devleri peşindeydi: Fenerbahçe'den sürpriz Ferdi Kadıoğu kararı!
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi.
Transfer döneminin sonu yaklaştıkça Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde olan kulüpler fiyat yükseltmeye başladı.
Son olarak milli futbolcunun en ciddi talipleri arasında yer alan Brighton'ın teklifini 35 milyon Euro'ya çıkardığı ifade edildi.
YENİ SÖZLEŞME İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin bu rekor teklife rağmen Ferdi Kadıoğlu'nu satmaya niyeti yok. Sarı-lacivertli yönetim sürpriz bir hamleyle Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, yeni sözleşmeyle birlikte Ferdi Kadıoğlu'nun da maaşına ciddi bir zam yapacak.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla geride bıraktığımız sezon 51 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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