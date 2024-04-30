Avrupa devlerini peşine taktı: Francesco Farioli'nin talipleri artıyor

Nice'nin başında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Francesco Farioli'nin son talibi Ajax oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:19
Avrupa devlerini peşine taktı: Francesco Farioli'nin talipleri artıyor
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Sezon başında kötü bir grafik çeken ve hatta uzun bir süre küme düşme hattında bulunan Ajax teknik direktör arayışlarına hız verdi.

ADNL'de yer alan habere göre Ajax, Nice'nin başında başarılı bir performans sergileyen Francesco Farioli'yi teknik direktör listesinin en başına yazdı.

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da yöneten 35 yaşındaki İtalyan hocanın bu teklife ise sıcak baktığı da söylendi.

Ayrıca Ajax'ın listesinde Brighton ile harikalar yaratan fakat Chelsea ile kötü bir performans gösterip ayrılan Graham Potter'da yer alıyor.

Farioli'nin adı daha önce İtalya Serie A ekbi Milan'la da anılmıştı. 

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nice'nin başına geçen Francesco Farioli, Fransız ekibiyle 35 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.71 puan ortalaması tutturdu.


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