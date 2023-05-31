Avrupa Galatasaray'ın 23. zaferini konuşuyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 09:40

Güncelleme: 31.05.2023 - 09:45

Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İngiltere'den İspanya'ya İtalya'dan Portekiz'e kadar sarı-kırmızılıların şampiyonluğu geniş yankı uyandırdı.

İtalyan basını Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel yer ayırdı. Eski Serie A yıldızları Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimler ön plana çıkarıldı.

İtalyan basınından yansımalar şu şekilde:

La Gazzetta dello Sport: "Icardi'nin iki golüyle şampiyon Galatasaray oldu."

Calcio Napoli: "Napoli'den sonra eski Napolili Mertens de şampiyonluk yaşadı."

SkySport: "Çok İtalyan bir zafer. Eski Serie A'lı oyuncuları dolu kadrosuyla Galatasaray şampiyonluğa ulaştı."

Tuttomercato: "Icardi'nin namında Galatasaray şampiyon. Karar maçında iki gol birden attı."

Il Mattino: "Sadece Napoli şampiyon olmadı. Eski Napolili Mertens de şampiyonluk elde etti ve kendisi için bir ilki yaşadı."

"DERBİ ÖNCESİ TAÇ GİYDİLER"

Calcio Inpillole: "Türkiye'de İtalyan festivali. Serie A'nın eski oyuncularıyla dolu Galatasaray 3 yıl sonra şampiyon."

Tuttosport: "Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray oldu. Okan Buruk'un öğrencileri Fenerbahçe derbisi öncesi taç giydiler."

Il Calcio Quotidiano: "'Made in Serie A' sayesinde Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu. Şimdi kutlama zamanı."

One Football: "Türkiye'de İtalyan festivali. Aslan geri döndü: Galatasaray 23. şampiyonluğunu elde etti."

Eurosport Italia: "Galatasaray'a şampiyonluğu Icardi getirdi. Mertens, Oliveira, Torreira gibi yıldızlar da sevinç yaşadı."

"ZANIOLO İLK KUPASINI ALDI"

ViolaNews: "İtalyanlar'ın Galatasaray'ı şampiyonluğu kutluyor. Fiorentina'dan giden Torreira da şampiyonluk yaşadı."

La Roma24: "Zaniolo Galatasaray'da Süper Lig'i kazandı. Roma'dan uzaklarda ilk kupası."

Calciomercato: "Icardi Türkiye'de başrolde. Yıldız forvet, hedeflerini yeniden başlatan olumlu bir sezon geçirdi."

Corriere dello Sport: "Torreiralı, Zaniololu, Icardili, Mertensli kadrosuyla Galatasaray şampiyon oldu."

"ICARDI'DEN 3 MAÇTA 3 DUBLE BİRDEN"

Fransa'nın önde gelen medya kuruluşu L'Equipe, Galatasaray'ın şampiyonluğuna geniş yer ayırırken Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı. Haberde "Icardi'den son 3 haftada üçüncü duble. Sarı-kırmızılılar Ankara'da görkemli bir galibiyetle 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bu bir Türkiye rekoru. Taraftarlar İstanbul'u sarı-kırmızıya boyadı. Üç Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, Sacha Boey ve Leo Dubois şampiyonlukta pay sahibi olan isimler arasında yer aldı" denildi.

"İKİNCİLİK İÇİN MÜCADELE VERİYORLAR"

Foot Mercato da Mauro Icardi'nin olağanüstü performansına vurgu yaptı. Haberin ayrıntısında, "Galatasaray resmen şampiyon. Galatasaray ülkesindeki en başarılı kulüp rekorunu onurlandırarak 23. Türkiye ligi şampiyonluğunu kazandı. Mauro Icardi şampiyonluk maçında attığı 2 golle yıldızlaştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş ikincilik için mücadele veriyor" ifadelerine yer verildi.

"BU TÜRKİYE REKORU"

Avrupa'nın önde gelen basın yayın kuruluşları Galatasaray'ın şampiyonluğunu şöyle değerlendirdi:

Mundo Deportivo (İspanya): "Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin desteği, Galatasaray'ın dört yıl sonra Türk futbolunun tahtını yeniden kazanmasına olanak tanıyan zaferi rayına oturttu. Galatasaray 23. kez şampiyon oldu. Bu Türkiye rekoru."

"İSTANBUL'DA BÜYÜK GÖSTERİ"

Daily Mail (İngiltere): "Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunu perçinledi. Türk devi Galatasaray Salı günü sezonun sondan bir önceki maçında Ankaragücü'nü Mauro Icardi'nin dublesi ve Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira'nın golleriyle 4-1 yenerek 23. lig şampiyonluğunu elde etti. Galatasaraylı taraftarlar sarı-kırmızılı formalarıyla İstanbul'da büyük bir gösteri yaptılar."

"JORGE JESUS'A KÖTÜ HABER"

A Bola (Portekiz): "Galatasaray 23. kez Türkiye şampiyonu. İstanbul devi 2019'dan beri ulaşamadığı kupayı yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. 2014'ten beri şampiyon olmayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus için doğal olarak kötü haber. Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını Pazar günü Galatasaray'ın sahasına gidecekleri son maça götürmeyi hayal ediyordu ama bu gerçekleşmedi."