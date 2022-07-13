Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Almanya çeyrek finale yükseldi
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda Almanya çeyrek finale kaldı.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2022) Almanya, çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın B Grubu'nda iki maç oynandı.
Günün ilk karşılaşmasında Danimarka, Finlandiya'yı Pernille Harder'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Grubun diğer mücadelesinde ise Almanya, İspanya'yı Klara Bühl ve Alexandra Popp'un attığı gollerle 2-0 yendi.
B Grubu'ndaki iki maçını kazanan ve 6 puana ulaşan lider Almanya, çeyrek finali garantiledi. İspanya ve Danimarka'nın üçer puanının bulunduğu grupta Finlandiya ise ikinci maçını da puansız tamamladı.
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