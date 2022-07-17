Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ve Hollanda çeyrek final vizesi aldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 22:06
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi
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2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.

İsveç, Portekiz'i Angeldal (2), Asllani, Blackstenius ve Carole Costa'nın (kendi kalesine) golleriyle 5-0 yendi.

Hollanda ise İsviçre'yi Leuchter (2), Pelova ve Crnogorcevic'in (kendi kalesine) golleriyle 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan takımlardan İsveç, averajla lider, Hollanda da 2'nci olarak son 8'e kaldı.

Birer puan toplayabilen İsviçre ve Portekiz ise turnuvaya veda etti.


Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası isveç Hollanda
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