Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ve Hollanda çeyrek final vizesi aldı.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu'nda İsveç ve Hollanda çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada C Grubu'nun 3. ve son maçları oynandı.
İsveç, Portekiz'i Angeldal (2), Asllani, Blackstenius ve Carole Costa'nın (kendi kalesine) golleriyle 5-0 yendi.
Hollanda ise İsviçre'yi Leuchter (2), Pelova ve Crnogorcevic'in (kendi kalesine) golleriyle 4-1 mağlup etti.
Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan takımlardan İsveç, averajla lider, Hollanda da 2'nci olarak son 8'e kaldı.
Birer puan toplayabilen İsviçre ve Portekiz ise turnuvaya veda etti.
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