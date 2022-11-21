Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Norveç 8. kez şampiyon
Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde Norveç, Danimarka'yı 27-25 yenerek son 10 turnuvadaki 8. şampiyonluğunu elde etti.
15. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı 27-25 mağlup eden Norveç, şampiyonluğa ulaştı.
Slovenya, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ortak düzenlediği şampiyonanın finali, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynandı.
Mücadelenin ilk yarısını 15-12 Danimarka önde bitirdi ancak Norveç sahadan 27-25 galip ayrıldı.
Norveç, son 10 turnuvadaki 8. şampiyonluğunu elde etti. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Norveç, şampiyonluk sayısını da 9'a çıkardı.
Üçüncülük maçında ise Karadağ, Fransa'yı uzatma sonunda 27-25 yendi.
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