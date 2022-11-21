Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda Norveç 8. kez şampiyon

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:19

15. Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı 27-25 mağlup eden Norveç, şampiyonluğa ulaştı.

Slovenya, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın ortak düzenlediği şampiyonanın finali, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 15-12 Danimarka önde bitirdi ancak Norveç sahadan 27-25 galip ayrıldı.

Norveç, son 10 turnuvadaki 8. şampiyonluğunu elde etti. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Norveç, şampiyonluk sayısını da 9'a çıkardı.

Üçüncülük maçında ise Karadağ, Fransa'yı uzatma sonunda 27-25 yendi.