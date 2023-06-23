Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu

Yayınlanma: 23.06.2023 - 08:19

Güncelleme: 23.06.2023 - 08:19

39. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçları, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapıldı.

Adını yarı finale yazdıran ilk takım, Çekya'yı 62-61 mağlup eden Macaristan oldu. Almanya karşısında sahadan 67-42 galip ayrılan İspanya, yarı finalde Macaristan ile eşleşti.

Belçika, son şampiyon Sırbistan'ı 40 sayı farkla (93-53) yenerek son 4 takım arasına girdi.

Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman, 15 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle turnuva tarihindeki ilk "triple double"a imza attı.

Son 5 şampiyonada da finale çıkan Fransa, Karadağ ile oynadığı maçı 89-46 kazanarak Belçika'nın rakibi oldu.

Yarı final karşılaşmaları 24 Haziran'da oynanacak.