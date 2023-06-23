Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu
2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Macaristan, Belçika, Fransa ve İspanya, 2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
39. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'ndaki çeyrek final maçları, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapıldı.
Adını yarı finale yazdıran ilk takım, Çekya'yı 62-61 mağlup eden Macaristan oldu. Almanya karşısında sahadan 67-42 galip ayrılan İspanya, yarı finalde Macaristan ile eşleşti.
Belçika, son şampiyon Sırbistan'ı 40 sayı farkla (93-53) yenerek son 4 takım arasına girdi.
Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Belçikalı basketbolcu Emma Meesseman, 15 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle turnuva tarihindeki ilk "triple double"a imza attı.
Son 5 şampiyonada da finale çıkan Fransa, Karadağ ile oynadığı maçı 89-46 kazanarak Belçika'nın rakibi oldu.
Yarı final karşılaşmaları 24 Haziran'da oynanacak.
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