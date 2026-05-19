Freiburg teknik direktörü Julian Schuster'den Aston Villa'ya övgü

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Almanya temsilcisi Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster, plana sadık kalmalarının önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Schuster, "Geride bıraktığımız birkaç yıl içinde kendimizi farklı durumlarda bulduk. 2. Lig'e düştük ama bugün buradayız ve bir Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum takım sayesinde. Takım gerçekten bana güven aşılıyor, inanıyorlar ve kalitemiz yüksek. Takımın tecrübesi belirleyici olacak. Bazı oyuncuların daha önce final oynamış olmaları önemli. Sezon içindeki performansımız bize gerekli güveni veriyor. Yarın iyi bir ekip ve hoca kadrosuyla sahaya çıkacağız" diye konuştu.

2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yla şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu Matthias Ginter'in takımında bulunmasının önemli olduğunu belirten Schuster, "Ginter özel bir oyuncu. Antrenmanlardaki maçlarımızda bile kazanma arzusu olan bir oyuncu. Sürekli kazanma arzusu var. Takım arkadaşları ve kendisi için önemli bir maç. Bu mantaliteyi paylaşan başka oyuncularımız da var. Rakibimizde de aynı oyuncular mutlaka vardır. Yarın bu enerjiyi sahaya yansıtmak önemli olacaktır. Güçlü olduğumuz konulardan biri bu. Konsantrasyonumuzu kaybetmemek ve plana sadık kalmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

“EMERY'NİN HER ZAMAN İYİ PLANI VAR”

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Avrupa Ligi'nin kralı olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım her zaman kendisinin iyi bir planı olduğuna işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı izlemiştir ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır. Yüz ifadesi, beklentilerinin ne olduğunu, nasıl bir enerji içinde olduğunu anlatıyor. Bu tür hocaların tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek, takım nasıl yönetilir gibi konularda anlattıklarını dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapıyorum. Bunun içinde böyle hocalarla iletişim içinde olmak da var. Önemli olan bu hocalardan yeni şeyler öğrenmek. Kendisi çok tecrübeli bir isim. Böyle anlarda söylediklerine kulak asmak gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Aston Villa'yı değerlendiren Schuster, "Çok etkileyici bir takım. Bir ekip olarak çok uyumlular. Maçın her anında çok net planları var ve ne yapacaklarını biliyorlar. Genç ve yetenekli oyuncuları da var. Bir bütün halinde hareket etmeyi iyi beceriyorlar. Sakin kalıyorlar, çok dikkatli ve çok uyanıklar maç içinde. Çıkarım yapıp öğrenebileceğiniz çok şey sunuyorlar" şeklinde konuştu.

Uzun süredir bir arada olan bir kadroyla olmalarının güçlü yönleri olduğunu söyleyen 41 yaşındaki teknik adam, maçı penaltılara götürmeyi değil 90 dakika içinde kazanmayı planladıklarını anlatarak, "Yarın kendimize güvenmemiz lazım. Odağımızı kaybetmememiz lazım. Güçlü olduğumuz özellikleri ortaya çıkarmamız lazım ve rakibin güçlü özelliklerini de kabul etmemiz lazım" dedi.

Oyuncu olarak sahada bulunmak isteyip istemediğine yönelik bir soruya Schuster, "En önemli şey bu kulübü daha da geliştirmek. Bu takımla birlikte, bu kulüple birlikte bir oyuncu olarak büyüme fırsatı buldum, şimdi antrenör olarak, hoca olarak aynı şeyi yapıyorum. Çok müteşekkirim. Kişisel gelişimimde kulübün çok büyük bir payı oldu. Buna karşılık olarak oyuncuları, kulübü, takımı daha da geliştirmek benim en büyük motivasyonum. Çok çok özel bir görev benim için. Benim en büyük tutkum bu. Bu tutkuya sahip olmanız lazım ki yapmanız gerekenler için gerekli enerjiyi bulabilesiniz. Benim şahsi hedefim, oyunculuğuma kıyasla daha iyi bir hoca olmak, daha iyi bir antrenör olmak" yanıtını verdi.

"DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİMİZ BİR GÜN"

Tecrübeli oyuncu Christian Günter de maçı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çok özel bir an. Çok büyük bir beklenti söz konusu. Stada girince bir an önce maçı oynamak istiyorsunuz. Yarın takım olarak bizim için özel bir gün olacak. Dört gözle beklediğimiz bir gün. Günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz. Eğer kazanırsak tarihimizin ilk kupası olacak. Çok özel bir zafer olur. Hayalimizi gerçekleştirmek için kulüp ve taraftar için elimizden geleni yapacağız. Kariyerimizin en önemli maçlarından birini oynayacağız. Maçın her anında sakin kalmak ve paniklememek gerekiyor. Her fırsatı gole çevirmektense daha akıllı bir strateji izlemek gerekecek. Sezon içinde çok çalıştık. Yarın sahada tüm bu çalışmanın emeklerini ortaya koyacağız. Personelimiz, hocamız maçın zor anında yardımcı olarak yanımızda olacaklardır. Önemli olan iyi futbol oynamak, heyecanlanmamak yarın bizim için önemli bir unsur olacak."

Çocukluğunun geçtiği bir kulüple finalde olmasının özel bir his olduğunun altını çizen Günter, "Çocukluğumdan beri favori kulübüm burası. Beraber çok şey yaşadık. Çok ter döktük, çok mücadele ettik. Yarın oturup geçmişi yad etme vakti gelebilir ama o ana kadar maça odaklanacağız" dedi.

Alman oyuncu Maximilian Eggestein ise rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini kaydederek, "Cuma günü Aston Villa'nın Premier Lig'deki maçını izledim. Çok enteresan bir maç oldu. Aston Villa çok akıllıca futbol oynuyor. Çok uzun süredir beraber oynama tecrübesi olan bir takım. Bireysel olarak da çok yetenekli ve olgun oyuncuları var. Biz de yarın ne beklediğimizi biliyoruz. Rakip takımı inceledik, hazırlandık ve analizlerimizi yaptık. Birkaç yıl önce çok yaklaştık ama başaramadık. Takım ve kulüp için ilk kupa olacak. Kariyerinizde çok sık böyle kupa kazanma şansına erişmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadı'nın final oynamak için çok güzel bir yer olduğuna değinen Eggestein, duran toplardaki başarılı performanslarıyla ilgili olarak "Takımda güzel serbest vuruş kullananlar var. Takım olarak bu fırsatları gole çevirme ihtimalimiz yüksek. O yüzden güçlüyüz. Finalde böyle imkan olursa büyük faydasını görürüz. Sezon içinde bu durumdan çok faydalandık" değerlendirmesinde bulundu.