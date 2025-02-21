Avrupa maçlarının ardından... UEFA kulüpler sıralaması güncellendi
Avrupa'da son 16 play off turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeri belli oldu.
Oynanan son maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması şöyle oluştu:
1- Real Madrid: 140 bin puan
2- Manchester City: 137 bin 750 puan
3- Bayern Münih: 128 bin 750 puan
4- Liverpool: 123 bin 500 puan
5- PSG: 104 bin puan
6- Roma: 102 bin 500 puan
7- Inter: 101 bin 750 puan
8- Borussia Dortmund: 100 bin 250 puan
9- Chelsea: 95 bin 500 puan
10- Bayer Leverkusen: 95 bin 250 puan
Türk takımlarının sıralaması ise şu şekilde:
143- TRABZONSPOR: 11 bin puan (2 sıra geriledi)
112- BEŞİKTAŞ: 15 bin puan (Yeri değişmedi)
110- SİVASSPOR: 16 bin 500 puan (Yeri değişmedi)
78- BAŞAKŞEHİR: 23 bin puan (Yeri değişmedi)
56- GALATASARAY: 38 bin 250 puan (Yeri değişmedi)
45- FENERBAHÇE: 45 bin 250 puan (1 sıra yükseldi)
Spor Haberleri
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi
- Hollanda'da gündem Galatasaray - AZ Alkmaar maçı!
- En-Nesyri, Fenerbahçe tarihine geçti!
- Anderlecht zaferi Mourinho'yu zirveye çıkardı
- Youssef En-Nesyri'den flaş paylaşım
- 'Kazanan modunu açtığını görmek umut verici'
- 'Avrupa-Türkiye farkı'
- Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında!
- Fenerbahçe'nin son 16'daki rakibi belli oluyor!
- Jose Mourinho'dan derbi sözleri
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!