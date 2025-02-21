Avrupa maçlarının ardından... UEFA kulüpler sıralaması güncellendi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:51

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:51

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeri belli oldu.

Oynanan son maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması şöyle oluştu:

1- Real Madrid: 140 bin puan

2- Manchester City: 137 bin 750 puan

3- Bayern Münih: 128 bin 750 puan

4- Liverpool: 123 bin 500 puan

5- PSG: 104 bin puan

6- Roma: 102 bin 500 puan

7- Inter: 101 bin 750 puan

8- Borussia Dortmund: 100 bin 250 puan

9- Chelsea: 95 bin 500 puan

10- Bayer Leverkusen: 95 bin 250 puan

Türk takımlarının sıralaması ise şu şekilde:

143- TRABZONSPOR: 11 bin puan (2 sıra geriledi)

112- BEŞİKTAŞ: 15 bin puan (Yeri değişmedi)

110- SİVASSPOR: 16 bin 500 puan (Yeri değişmedi)

78- BAŞAKŞEHİR: 23 bin puan (Yeri değişmedi)

56- GALATASARAY: 38 bin 250 puan (Yeri değişmedi)

45- FENERBAHÇE: 45 bin 250 puan (1 sıra yükseldi)