Avrupa maçlarının ardından... UEFA kulüpler sıralaması güncellendi

Avrupa'da son 16 play off turu maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

Avrupa maçlarının ardından... UEFA kulüpler sıralaması güncellendi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:51

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Son 5 sezonu kapsayan sıralamada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeri belli oldu. 

Oynanan son maçların ardından UEFA kulüpler sıralaması şöyle oluştu:

1- Real Madrid: 140 bin puan

2- Manchester City: 137 bin 750 puan

3- Bayern Münih: 128 bin 750 puan

4- Liverpool: 123 bin 500 puan

5- PSG: 104 bin puan

6- Roma: 102 bin 500 puan

7- Inter: 101 bin 750 puan

8- Borussia Dortmund: 100 bin 250 puan

9- Chelsea: 95 bin 500 puan

10- Bayer Leverkusen: 95 bin 250 puan

Türk takımlarının sıralaması ise şu şekilde: 

143- TRABZONSPOR: 11 bin puan (2 sıra geriledi)

112- BEŞİKTAŞ: 15 bin puan (Yeri değişmedi)

110- SİVASSPOR: 16 bin 500 puan (Yeri değişmedi)

78- BAŞAKŞEHİR: 23 bin puan (Yeri değişmedi)

56- GALATASARAY: 38 bin 250 puan (Yeri değişmedi)

45- FENERBAHÇE: 45 bin 250 puan (1 sıra yükseldi)


Etiketler: #UEFA Kulüpler Sıralaması #uefa #sıralama

İlgili Haberler

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk 100'de 4 Türk ekibi!
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk yüzde 3 Türk takımı...

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: İlk yüzde 3 Türk takımı...
Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!

Avrupa kulüpler sıralaması açıklandı: İşte listedeki Türk takımları!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler