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Avrupa'nın devleri yakından izliyor... Gianluigi Donnarumma'dan Galatasaray'a yanıt!

Avrupa'nın devleri yakından izliyor... Gianluigi Donnarumma'dan Galatasaray'a yanıt!

27.07.2025 23:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Avrupa'nın devleri yakından izliyor... Gianluigi Donnarumma'dan Galatasaray'a yanıt!

Paris Saint-Germain forması giyen 26 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teklifi için bekleme kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kaleci takviyesi için gündeme gelen son isim ise dünyaca ünlü İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma oldu.

GALATASARAY'DAN TEKLİF

İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà'nın aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılılar, Donnarumma'ya "yüksek bir teklif" sundu. Ancak yıldız kaleci şu aşamada bekleme kararı aldı. Bu nedenle transferin şu an için kolay olmadığı ifade edildi.

Aynı haberde, Paris Saint-Germain'in Donnarumma ile yeni sözleşme imzalamaya dair herhangi bir adım atmadığı da belirtildi.

MANCHESTER CITY BEKLİYOR

Öte yandan Premier Lig devi Manchester City'nin de kalecinin durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Eğer Donnarumma, PSG ile sözleşme yenilemezse İngiliz kulübünün devreye girebileceği belirtildi.

2026 yazına kadar PSG ile kontratı bulunan İtalyan eldivenin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız kulübü ise yıldız ismin ayrılığına sıcak yaklaşabilir.  

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