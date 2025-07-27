Kacper Kozlowski'den Galatasaray açıklaması! Transfer teklifi aldı mı?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep FK'de orta saha oyuncusu Kacper Kozlowski, HTSpor'a özel açıklamalarda bulundu.

Takım olarak hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini belirten Polonyalı futbolcu, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

"GERÇEKTEN ZORLU BİR PERİYOT"

Sezon öncesi kamp çalışmalarını değerlendiren Kozlowski, "İkinci kamp dönemimizdeyiz şu anda. 24 gün gibi bir süreç oldu. Gerçekten zorlu bir periyot bizim için. Çok çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Bunun da meyvelerini inşallah ilk maçımızda almaya çalışırız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK'nin genel durumu hakkında da görüş belirten genç oyuncu, "Takımımız gerçekten hazır şu anda. Şunu da belirtmem gerekiyor. 2-3 tane daha takviye olursa takımımız daha iyi durumda olacaktır" dedi.

"GALATASARAY'I TERCİH EDERİM"

Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçını değerlendiren Kozlowski, "Biz ilk maçımızı kazanmak için sahada olacağız. Şu da bir gerçek Galatasaray da ligin en iyi takımlarından biri. Galatasaray maçını kazanmak zor olacak ama taraftarımızla bunu deneyeceğiz" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışına dair görüşlerini paylaşan Kozlowski, Galatasaray'a dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ve Galatasaray'dan birini seçmek gerekirse Galatasaray'ı tercih ederdim. Çünkü onlara karşı geçen sene oynamıştım. Stattaki atmosfer ve Galatasaray'ın kadrosu çok iyiydi. Fenerbahçe maçında oynama fırsatı bulamadım, o yüzden Galatasaray'ı tercih ederim."

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALMADIM"

Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Kozlowski, "Türkiye'de oynarken kendisine teklif geldi mi? Bir dönem Galatasaray haberleri de söz konusuydu" sorusuna, "Haberleri ben de takip ettim ama teklif almadım. Resmi olarak bana ya da menajerime gelen bir teklif olmadı" diye yanıt verdi.

Süper Lig'de beğendiği oyuncular arasında Victor Osimhen'i öne çıkaran Kozlowski, "Galatasaray'dan Osimhen. Harika bir oyuncu. Üst düzey bir bitirici. Umarım ilerde bir gün Osimhen'le beraber oynamak, iyi şeyler yapmak isterdim" sözlerini kullandı.