Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri UEFA'ya başvuruda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de Rusya'ya yaptırım uygulanmasını isteyerek UEFA'ya mektup yazdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunması spor etkinliklerini de etkiledi.
Reuters'ın haberine göre, Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı milletvekilleri, Şampiyonlar Ligi Finali'nin Rus kenti St. Petersburg'dan alınması için UEFA'ya bir mektup göndererek başvuruda bulundu.
Milletvekillerinin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru Rus şirket Gazprom ile yapılan sözleşmenin de feshedilmesini istediği öğrenildi.
ÇOK ACİL ADIM VURGUSU
Mektupta, "Sizi St. Petersburg ve diğer Rus şehirlerini uluslararası futbol müsabakaları için bir mekan olarak görmeyi bırakmaya, ilk ve çok acil adım olarak 28 Mayıs 2022'deki Şampiyonlar Ligi finali için alternatif bir mekan seçmeye çağırıyoruz" denildi.
Milletvekilleri, kaleme aldıkları mektupta, "Ayrıca, UEFA İcra Komitesi'ni özel bir toplantıya çağırmaya, Gazprom ile yapılan işbirliğini sona erdirmeye ve uluslararası hukuku ihlal eden Rus yetkililere karşı yaptırımları değerlendirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
UEFA, geçen sezon İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’nin, koronavirüsün etkisini artırması sebebiyle, Portekiz kenti Porto’da düzenlenmesine karar vermişti.
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