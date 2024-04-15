Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom'a 95-91 mağlup oldu.

Akın Çelik
Yayınlanma: 15.04.2024 - 23:17
Fenerbahçe Beko deplasmanda kaybetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. 

Sarı lacivertli ekip, sahadan 95-91'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 5. mağlubiyetini alırken, 2. sıradaki yerini korudu. Ligdeki 12. galibiyetini alan Türk Telekom ise haftayı 9. sırada tamamladı. 

Fenerbahçe Beko gelecek hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'e konuk ederken, Türk Telekom ise deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. 


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