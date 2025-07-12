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Avrupa takımları da peşinde... Beşiktaş'ta stopere yeni aday!

Avrupa takımları da peşinde... Beşiktaş'ta stopere yeni aday!

12.07.2025 12:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Avrupa takımları da peşinde... Beşiktaş'ta stopere yeni aday!

Union Berlin'le sözleşmesi 1 yıl kalan Danilho Doekhi'nin Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edildi.

Union Berlin'in başarılı savunmacısı Danilho Doekhi, bu yaz takımdan ayrılabilir. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Hollandalı stoperin durumu birçok kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ve Serie A ekiplerinin ilgisinin ardından Beşiktaş ve Valencia da 26 yaşındaki oyuncuyu radarına aldı. Geride kalan Bundesliga sezonunda tüm maçlarda forma giyerek istikrarını ortaya koyan Doekhi, yeni bir meydan okumaya açık.

Union Berlin'in, oyuncudan bonservis geliri elde etmek için tekliflere açık olduğu belirtiliyor.

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