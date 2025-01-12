Avrupa Türk Futbol Academy, engelli çocuklar için “Futbol ile Sosyal Destek” projesini başlattı!

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:33

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:33

ATFF Academy , Türkiye dışındaki ilk akademi olarak futbol aracılığıyla engelli çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Futbol, kapsayıcılığı, takım ruhunu ve sosyal becerileri güçlendirmek için güçlü bir araç olarak ön plana çıkarılıyor.

Proje Hedefleri:

1. Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklar için Destek:

– Motor becerilerin ve koordinasyonun geliştirilmesi.

– Birlikte oyun oynayarak sosyal entegrasyona katkı.

– Özgüven ve duygusal istikrarın teşvik edilmesi.

2. Sosyal Açıdan Dezavantajlı Çocuklara Destek:

– Uygun olmayan spor aktivitelerine erişim sağlanması.

– Topluluk duygusunun güçlendirilmesi ve sosyal engellerin yıkılması.

– Yeteneklerin keşfedilmesi ve beslenmesi için bir platform sunulması.

ATFF Academy’de bu büyük projesinin arkasında güçlü bir ekip bulunuyor. Yasin Yüce, mali as başkan olarak sadece finansal sürdürülebilirliği sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda projeye duyduğu tutku ve liderlikle de dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun yıllardır spor ve sosyal projelerde edindiği deneyimle, gereken kaynakların yaratılmasında ve sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Yasin Yüce’nin vizyoner bakış açısı, akademinin başarıya ulaşmasında kilit rol oynuyor.

Sayın Tarkan Bucak sportif direktör olarak projeyi yönlendirirken, sayın Tansel Taş da sosyal sorumluluk proje müdürü ve antrenör olarak, aynı zamanda scout olarak projeyi her aşamasında benzersiz bir özveriyle destekliyor. Ayrıca, 16 antrenörden oluşan bir ekiple, kadın futbol ekibi ve antrenör kadrosu ile alanında göz dolduran bir akademi inşa ediliyor. ATFF Academy, uzman antrenörlerle büyümeye devam ederek, tüm çocukların potansiyelini açığa çıkarmayı hedefliyor.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu’nun başkanı ve Avrupa Türk Futbol Federasyonu Akademisi Başkanı Sedat Aydemir, “Bu proje ile, sadece futbol değil; toplumsal sorumluluk bilinciyle engelli çocuklarımızın hayatında önemli bir fark yaratmayı amaçlıyoruz. Futbol, bu çocukların hem sosyal entegrasyonlarına hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak” diyerek projenin önemini vurguladı.

Bu anlamlı proje, engelli çocukların potansiyellerini açığa çıkararak, futbol aracılığıyla sosyal becerilerini geliştirmeyi ve topluma dahil olmalarını sağlamayı hedefliyor. ATFF Academy, bu projenin başarısına olan inancı ile tüm desteği sunmaya devam edecektir.