Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası: 'Kaybetmek de kazanmak da keyifli'

13 Kasım 2022 Pazar, 02:00

Ana sponsoru Türkiye İş Bankası olan turnuva 2 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapıyor. Turnuvada yarın kapanış töreni düzenlenecek. 8-18 yaş aralığında altı farklı yaş grubunun dokuz tur yarıştığı şampiyonada, 46 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Her gruptaki ilk üç dereceye girenlere kupa, en iyi altı sporcuya madalya ve sertifika verilecek. İlgili grupların kazananları Avrupa U8, U10, U12, U14, U16 ve U18 açık ve kızlar şampiyonu olacak.

Turnuva öncesi satranç oyuncuları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arda Cankurt (11), “Satrancı seviyorum, daha iyisini yapmak istiyorum. Kendi hedeflerimi kendim belirlemeliyim” dedi. Senem Gül Başsarı (10), “Kaybetmek de kazanmak da çok keyifli. Her gün çalışmak gerekiyor” ifadelerini kullandı. Taha Özkan (15), ilkokul birinci sınıftan itibaren turnuvalara katıldığını anlattı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay ise “196 sporcumuzla katılıyoruz. Bunlar arasında, olimpiyat şampiyonu Milli Takımımız ve pek çok önemli başarıya imza atmış sporcularımız var” diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan da, “30 bininci satranç sınıfını açmaya hazırlandıklarını” kaydetti.