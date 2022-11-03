TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonluklara dair açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılıp sayılmayacağı ile ilgili soru üzerine açıklama yaptı.
Kısa sürede 1959 öncesi şampiyonluklara karar veremeyeceklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi "Dört aydır görevdeyiz ve 10-15 yıllık talimat değişiklikleri yapıyoruz. Mesai saatleri yetmiyor. Yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 1959 öncesi şampiyonluklar konusu henüz gündemimizde değil. Geçmişin değerlendirilmesi lazım" dedi.
Ayrıca Mehmet Büyükekşi "1959 Türkiye çapında bir organizasyon tarihi, diğerlerini yerel olarak almışlar. Bizim görev süremiz bir yıl. Yıllardan beri devam eden bir şey için bu kadar kısa sürede karar vermek fazla iyimserlik olur. Gelecek dönemde bu konuyla ilgili karar verilebilir. Birçok acil proje var, yapılması gerekiyor. Türk futbolunu geleceğe taşımak çok önemli. Sürdürülebilirlik çok önemli. Suni gündemlerle değil, altyapısı olan, bizi geleceğe taşıyacak projeler ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
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