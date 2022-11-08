Emir Aşarı Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde şampiyon oldu

08 Kasım 2022 Salı, 17:54

Sezonun 9. ve son yarışı Nürburgring Pisti'nde koşuldu. VW Golf GTI TCR direksiyonunda Andrew Engelmann ile sezonu ilk sırada tamamlayan Emir Aşarı'ya son yarışta Frederic Yerly de eşlik etti. Sıralama turlarında en iyi zamanı elde ederek yarışa ilk sırada başlayan Emir ve takım arkadaşları, 4 saat boyunca SP3T klasmanında lider giderek damalı bayrağın altından ilk sırada geçen ekip olmayı başardı.

Yarışı başından sonuna kadar domine eden Emir Aşarı, ilk şampiyonluğunun ardında kendisini destekleyen sponsoru Tezmaksan’a teşekkür ederek, “Başarı bizim ancak Tezmaksan ekonomik olarak bize destek vermeseydi sezonu tamamlayamazdık” açıklamasını yaptı. Aşarı ayrıca kendisine destek veren Crawler’a da teşekkür etti.