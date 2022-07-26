Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek

Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek. Organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın sporcu temsil edecek.

AA
26 Temmuz 2022 Salı, 22:38
Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek
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Avrupa Yüzme Şampiyonası, İtalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Defne Coşkun, Deniz Ertan, Duru Tanrıverdi ve Merve Tuncel temsil edecek.


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