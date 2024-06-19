Avrupa'da kura günü: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor!

Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:15

Güncelleme: 19.06.2024 - 09:22

Bu sezon Avrupa'da ikinci turdan itibaren yer alacak Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri bugün belli olacak. UEFA'nın Nyon'daki merkezindeki kura çekimi 13.00 ve 14.00'te gerçekleşecek.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ve tur atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki rakipleri bugün çekilecek kurada belli olacak.

FENERBAHÇE SERİ BAŞI: İKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Lig yolunda, Dinamo Kiev ile birlikte seribaşı durumunda bulunan Fenerbahçe, Sırbistan'ın Partizan ya da İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşecek.

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme ve sonrasında play-off'tan yeni formattaki gruba kalabilecek.

TRABZONSPOR SERİ BAŞI OLARAK KATILACAK

Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yer alan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi de bugün belirlenecek. Kura çekimine seri başı olarak katılacak olan bordo-mavililer, 1. ön eleme turunu geçen takımlardan birisi ile eşleyecek. 2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.