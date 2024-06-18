Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha
Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko bir ayrılığı daha açıkladı.
Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada 24 yaşındaki İsrailli oyun kurucusu Yam Madar ile yolların ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
AYRILAN 3. OYUNCU
Yam Madar, Nick Calathes ve Nate Sestina'dan sonra takımdan ayrılan 3. oyuncu oldu.
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