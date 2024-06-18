Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha

Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:20
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha
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Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko bir ayrılığı daha açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada 24 yaşındaki İsrailli oyun kurucusu Yam Madar ile yolların ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

AYRILAN 3. OYUNCU

Yam Madar, Nick Calathes ve Nate Sestina'dan sonra takımdan ayrılan 3. oyuncu oldu.


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