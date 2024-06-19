Avrupa'da kura günü: Rakiplerimiz belli oluyor!
Avrupa kupalarına ikinci eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün belli olacak
Bu sezon Avrupa'da ikinci turdan itibaren mücadele edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Saat 13.00'te başlayacak olan kura çekiminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Lugano (İsviçre) ve Partizan (Sırbistan). Sarı lacivertlilerin tur atlaması durumunda 3. eleme turundaki rakipleri de bugtün çekilecek kurada belli olacak.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Saat 14.00'te başlayacak olan kura çekiminde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi, Kilmarnock (İskoçya), Silkeborg (Danimarka), Vojvodina (Sırbistan), Llapi (Kosova) - Wisla Krakow (Polonya) galibi.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Saat 15.00'te başlayacak olan kura çekiminde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk) galibi, Cherno More (Bugaristan), Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) galibi, Sumqayit (Azerbaycan) ve Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) mağlubu.
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