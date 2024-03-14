Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı! 'Karmaşık anlar yaşadım'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılarak İspanyol kulüp Villarreal'e transfer olan Eric Bailly, basın mensuplarına konuştu. Fildişi Sahilli futbolcu, siyah-beyazlı takımdan ayrılma sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli eski futbolcusu Eric Bailly, ayrılık kararıyla ilgili konuştu.
Milli takımda eski teknik direktör Jean-Louis Gasset ile bir sorunu olmadığını söyleyen Bailly, Beşiktaş için de ayrılık itirafında bulundu.
"BEŞİKTAŞ'TA KARMAŞIK ANLAR YAŞADIM"
Eric Bailly yaptığı açıklamada, "Jean-Louis Gasset beni Afrika Kupası'ndan mahrum etmedi. Onunla konuştuk ve hala iyi bir ilişkimiz var" dedi.
Yaşadığı sakatlık ve Beşiktaş'tan ayrılma sürecinden bahseden Fildişili oyuncu, "Küçük bir sakatlık geçirdim. Hoca ile bu konuyu konuştuk ve bir karar verdik. Beşiktaş'ta karmaşık anlar yaşadım. Benim için doğru olan kulüp değiştirmek ve geleceğe bakmaktı. Afrika Kupası'nda oynayacak daha hazır oyuncular vardı. Gasset ile hiçbir sorunum yok" şeklinde konuştu.
Yaz transfer döneminde Manchester United'dan Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan Bailly, kış transfer döneminde bedelsiz olarak Villarreal'e imza attı.
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