Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!
Beşiktaş'ın, uzun süredir beklentilerin altında kalan Aboubakar ile sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edildi.
Vincent Aboubakar 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş'a 3. kez imza atmıştı.
Bu sezon oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Fernando Santos'un talebiyle affedilmişti.
TARAFTARLAR PROTESTO ETMİŞTİ
19 Şubat'taki Konyaspor maçıyla takıma dönen Aboubakar, oyuna girdiği sırada taraftarlarca protesto edilmişti.
Yaklaşık 5 aydır gol sevinci yaşayamayan, bu süreçte formsuz ve moralsiz görüntüsüyle dikkat çeken Vincent Aboubakar'ın geleceği de şekilleniyor.
YOLLAR AYRILABİLİR
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş, Aboubakar'ı koşulların oluşması durumunda makul bir bonservis bedeliyle satacak.
Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Kamerunlu golcünün +1 yıllık opsiyonu da bulunuyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Vincent Aboubakar 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
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