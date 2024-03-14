Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanan Davinson Sanchez'in, 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:01
Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
Abone Ol google-news

Galatasaray, milli maçlar öncesi Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray sağlık ekibi, yaklaşan milli maçlar öncesinde Davinson Sanchez'i milli takıma davet etmek isteyen Kolombiya Futbol Federasyonu'na oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"EN AZ 2 HAFTA DAHA YOK"

Haberde; Galatasaray doktorlarının Kolombiya Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklamada oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bir kas sakatlığı geçirdiğini ifade etti ve milli takıma çağrılmamasını talep etti.

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan 27 yaşındaki stoper, sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında forma giyememişti. Kolombiyalı oyuncunun Kasımpaşa maçını da kaçırması beklenirken, Hatayspor maçında kadroda olması planlanıyor.


Davinson Sanchez haberleri galatasaray haberleri sakatlık haberleri

İlgili Haberler

Menajeri İstanbul'a geldi: Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi!

Menajeri İstanbul'a geldi: Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi!
Dünyanın en hızlı stoperleri listesine Galatasaraylı Davinson Sanchez damga vurdu!

Dünyanın en hızlı stoperleri listesine Galatasaraylı Davinson Sanchez damga vurdu!
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber!

Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İftar sofrasının maliyeti ne kadar? Bir kalıp peynir 500 liraya alıyorsak geri kalanını düşünün...

İftar sofrasının maliyeti ne kadar? Bir kalıp peynir 500 liraya alıyorsak geri kalanını düşünün...
Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!

Hollandalı futbolcu Quincy Promes Dubai’de tutuklandı!
Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava

Sunal ailesinden Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a dava
Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar kararı!

Taraftarlar protesto etmişti: Beşiktaş’tan Vincent Aboubakar kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!
Söylemezsem Olmaz yorumcusu Yağmur Çevik’ten Yiğit Poyraz hakkında bomba iddia! ‘Bu hırsızlık olayı değil’

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Yağmur Çevik’ten Yiğit Poyraz hakkında bomba iddia! ‘Bu hırsızlık olayı değil’
İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş
Sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı: ‘Tanışmak için aradım’

Sipariş getiren kuryenin numarasını alıp aradı: ‘Tanışmak için aradım’