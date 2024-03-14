Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi

Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:01

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:01

Galatasaray, milli maçlar öncesi Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray sağlık ekibi, yaklaşan milli maçlar öncesinde Davinson Sanchez'i milli takıma davet etmek isteyen Kolombiya Futbol Federasyonu'na oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"EN AZ 2 HAFTA DAHA YOK"

Haberde; Galatasaray doktorlarının Kolombiya Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklamada oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bir kas sakatlığı geçirdiğini ifade etti ve milli takıma çağrılmamasını talep etti.

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan 27 yaşındaki stoper, sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında forma giyememişti. Kolombiyalı oyuncunun Kasımpaşa maçını da kaçırması beklenirken, Hatayspor maçında kadroda olması planlanıyor.