Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı: İşte Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesinde sakatlanan Davinson Sanchez'in, 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray, milli maçlar öncesi Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.
Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray sağlık ekibi, yaklaşan milli maçlar öncesinde Davinson Sanchez'i milli takıma davet etmek isteyen Kolombiya Futbol Federasyonu'na oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
"EN AZ 2 HAFTA DAHA YOK"
Haberde; Galatasaray doktorlarının Kolombiya Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklamada oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bir kas sakatlığı geçirdiğini ifade etti ve milli takıma çağrılmamasını talep etti.
Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan 27 yaşındaki stoper, sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında forma giyememişti. Kolombiyalı oyuncunun Kasımpaşa maçını da kaçırması beklenirken, Hatayspor maçında kadroda olması planlanıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı
- Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- İstanbul’da son durum ne?
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Eros'un katili hakkında karar
- DEM Parti'den ilk açıklama geldi!
- Çocukluk ve gençlik...
- ‘Daireleri sayıyor herhalde’