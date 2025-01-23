Avrupa'da 'VAR' depremi: Oy çokluğu sağlandı
Norveç'te son dönemde VAR kararları tartışma konusu olmuştu. Tepkiler üzerine Norveç'in en üst düzeydeki iki liginin temsil edildiği Kulüpler Birliği'nde, VAR sisteminin kullanılmaması yönünde oy çokluğuyla tavsiye kararı alındı.
Norveç futbolunun en üst düzey iki ligindeki (Eliteserien ve OBOS) 32 takımın temsil edildiği Kulüpler Birliği tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda VAR sisteminin kullanılmaması yönünde oy çokluğuyla tavsiye kararı alındığı belirtildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, oylamada 19 kulübün VAR sistemini reddettiği, 13 kulübün ise uygulamaya devam edilmesi için oy kullandığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Norveç Kulüpler Birliği Başkanı Cato Haug, "Bu teknolojinin potansiyele sahip olduğunun farkındayız ancak bugünkü tartışma ve sonrasında yapılan oylama sonucunda kulüplerimizin çoğunluğunun VAR'ın mevcut versiyonunun yeterince iyi çalışmadığına inandığını görmüş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Kulüplerin aldığı tavsiye niteliğinde kararın ardından VAR'ın ülke futbolundaki geleceğine ilişkin nihai kararın Norveç Futbol Federasyonu tarafından mart ayında verilmesi bekleniyor.
Norveçli futbolseverler, seyir zevkini düşürdüğü gerekçesiyle birçok maçta VAR sistemini protesto etmişti. Temmuz 2024'te yoğun protestolara sahne olan Rosenborg ile Lilleström arasındaki lig karşılaşması, sahaya atılan çeşitli maddeler nedeniyle yarıda kalmıştı. Daha önce İsveç Futbol Federasyonu da VAR sistemini kullanmama kararı almıştı.
Spor Haberleri
- Juventus, Kolo Muani'yi açıkladı!
- Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu!
- Kyle Walker, imza için Milano'ya gitti
- Alman devi, Yusuf Akçiçek için geliyor
- Avrupa'da 'VAR' depremi: Oy çokluğu sağlandı
- Emerson'dan kötü haber!
- Gomis'ten Mikautadze iddialarına cevap!
- Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Belçika'ya transfer oldu
- Romulo'dan Göztepe taraftarına teşekkür
- Fenerbahçe'ye sakatlık şoku: Omzu çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- İspanya'da gündem Arda Güler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı