Avrupa'dan lige dönüş; işte o maçlar!

05 Kasım 2021 Cuma, 10:22

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 12'nci, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 11'inci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Vefa)

20.00 İstanbulspor-NasaDoge Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Manisa FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Bursaspor (Kocaeli)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Pazarspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Bucaspor 1928-Kırklarelispor (Yeni Buca)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Şanlıurfaspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Anagold24 Erzincanspor-Teco Karacabey Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Eskişehirspor (Tarsus İlçe)

13.00 Isparta 32 Spor-Ankara Demirspor (Isparta Atatürk)

13.00 Akhisarspor-Nazilli Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

13.00 Pendikspor-Kırşehir Belediyespor (Pendik)

Kırmızı Grup:

Yarın:

12.00 Adıyaman-Sakaryaspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor (Zafer)

13.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Diyarbakır)

13.00 Bodrumspor-Çorum (Bodrum İlçe)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sarıyer (Van Atatürk)

13.00 Somaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Soma Atatürk)

13.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Osmanlı)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor-Serik Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu-Turgutluspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

TFF 3. Lig

1. Grup:

7 Kasım Pazar:

13.00 Bergama Belediyespor-Osmaniyespor (İzmir Atatürk)

13.00 Fatsa Belediyespor-Karaman Belediyespor (Fatsa İlçe)

13.00 Formül Erbaaspor-Elazığspor (Erbaa İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Sancaktepe (Dumlupınar)

13.00 Batman Petrolspor-Kahta 02 Spor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Hendekspor-Nevşehir Belediyespor (Hendek Atatürk)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Artvin Hopaspor (Polatlı İlçe)

13.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Çatalcaspor (Bolluca)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Hacettepe-Beyoğlu Yeni Çarşı (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

7 Kasım Pazar:

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Kuşadasıspor (Dağılgan)

13.00 Kızılcabölükspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kızılcabölük Semt)

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Düzcespor (Siirt Atatürk)

13.00 Alagöz Holding Iğdır-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Iğdır Şehir)

13.00 Bayrampaşa-Çarşambaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Yomraspor (Elazığ Doğukent)

13.00 İskenderunspor-Altındağspor (İskenderun 5 Temmuz)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Orduspor 1967-İçel İdmanyurdu (Yeni Ordu)

13.00 Modafen-Ağrı 1970 (Alemdağ)

7 Kasım Pazar:

12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Fethiyespor (Faruk Çelik)

13.00 Edirnespor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Gümüşhanespor-Esenler Erokspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Kardemir Karabükspor-Mardin 1969 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Derincespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Ceyhanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Çankaya-Karşıyaka (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

