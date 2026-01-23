Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura yükseldi

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura yükseldi

23.01.2026 12:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numaraları İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın altıncı gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta ilk kupasını kaldırmak için mücadele eden 22 yaşındaki Alcaraz, 32 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet'yi 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yendi.

Alcaraz, 4. turda 19 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul ile karşılaşacak.

11 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev de Macar Fabian Marozsan'ı 6-7, 4-6, 7-5, 6-0 ve 6-3'lük setlerle geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

ARYNA SABALENKA, "TİE-BREAK"LERLE KAZANDI

Kariyerinde 2 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Belaruslu Aryna Sabalenka, Avusturyalı Anastasia Potapova'yı 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur biletini aldı.

Sabalenka'nın 4. turdaki rakibi 17 numaralı seribaşı Kanadalı Victoria Mboko oldu.

İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Hailey Baptiste'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Gauff, 19 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova ile eşleşti.

İlgili Konular: #Carlos Alcaraz #aryna sabalenka #Avustralya Açık

İlgili Haberler

Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ın ikinci turundaki rakibi belli oldu!
Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ın ikinci turundaki rakibi belli oldu! Macar tenisçi Anna Bondar, Avustralya Açık'ın ikinci turunda milli raket Zeynep Sönmez'in rakibi oldu.
Tarih yazmaya devam ediyor: Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi!
Tarih yazmaya devam ediyor: Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükseldi! Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta tarih yazmaya devam ediyor. Zeynep Sönmez 2. turda Macar rakibi Anna Bondar’ı 6-2, 6-4 mağlup ederek organizasyonda 3. turu gören ilk Türk tenisçi olarak kayıtlara geçti.
Teşekkürler Zeynep Sönmez: Milli tenisçi Avustralya Açık'a veda etti!
Teşekkürler Zeynep Sönmez: Milli tenisçi Avustralya Açık'a veda etti! Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3. turda Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 kaybetti.