Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi

25.01.2026 13:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka çeyrek finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, çeyrek finale kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 7-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yendi.

Alcaraz, çeyrek finalde Kazak Alexander Bublik (10) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) arasındaki mücadelenin kazananı ile eşleşecek.

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Kanadalı Victoria Mboko önünde 6-1 ve 7-6 biten setlerle 2-0 kazandı.

Tek kadınların 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Çek Karolina Muchova (19) karşısında korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Gauff, 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) galip gelerek yoluna devam etti.

Gauff, çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina (12) ile Rus Mirra Andreeva (8) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (29) de Kazak Yulia Putintseva'yı 6-0, 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yendi ve çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

İlgili Konular: #Carlos Alcaraz #aryna sabalenka #Avustralya Açık

İlgili Haberler

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura yükseldi
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka, 4. tura yükseldi Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numaraları İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, 4. tura yükseldi.
Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura yükseldi
Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur, 4. tura yükseldi Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur, 4. tura yükseldi.
Teşekkürler Zeynep Sönmez: Milli tenisçi Avustralya Açık'a veda etti!
Teşekkürler Zeynep Sönmez: Milli tenisçi Avustralya Açık'a veda etti! Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3. turda Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 kaybetti.