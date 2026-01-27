Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu!

27.01.2026 15:33:00
Güncellenme:
AA
Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz yarı finalde Zverev'in rakibi olurken, Svitolina tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Sabalenka ile yarı finalde eşleşti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve Ukraynalı Elina Svitolina, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 10. günü, akşam seansında oynanan çeyrek final maçlarıyla sona erdi.

ALCARAZ, DE MİNAUR KARŞISINDA RAHAT

Tek erkeklerde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Alcaraz, 2 saat 15 dakika süren maçta Avustralyalı Alex de Minaur'u (6) 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen Alcaraz, Alman Alexander Zverev'in (3) rakibi oldu.

COCO GAUFF, SVİTOLİNA'YA BOYUN EĞDİ

Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde ise Svitolina (12), 59 dakikada tamamlanan mücadelede ABD'li Coco Gauff'u (3) 6-1 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.

Svitolina, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile eşleşti.

