Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya Açık tek kadınlar finalinin adı belli oldu!

Avustralya Açık tek kadınlar finalinin adı belli oldu!

29.01.2026 15:26:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Avustralya Açık tek kadınlar finalinin adı belli oldu!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Kazak Elena Rybakina finalde Belaruslu raket Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Kazak Elena Rybakina ile ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti 5 numaralı seribaşı Rybakina, 6 numaralı seribaşı Pegula'yı 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Kazak tenisçi Rybakina, finalde Belaruslu raket Sabalenka ile 31 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Bugün oynanan diğer yarı final maçında, dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

İlgili Konular: #aryna sabalenka #elena rybakina #Avustralya Açık

İlgili Haberler

Sabalenka ve Zverev Avustralya Açık'ta yarı finalde!
Sabalenka ve Zverev Avustralya Açık'ta yarı finalde! Tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ve tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alexander Zverev, yarı finale adlarını yazdırdı.
Avustralya Açık'ta ilk finalist Sabalenka!
Avustralya Açık'ta ilk finalist Sabalenka! Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Ukraynalı Elina Svitolina'yı yenerek finale çıktı.
Avustralya Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Avustralya Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu! Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz yarı finalde Zverev'in rakibi olurken, Svitolina tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Sabalenka ile yarı finalde eşleşti