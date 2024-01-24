Qinwen Zheng'den müthiş geri dönüş: Çinli raket Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı!
Çinli tenisçi Qinwen Zheng, Avustralya Açık'ın çeyrek finalinde karşılaştığı Rus raket Anna Kalinskaya'yı setlerde 2-1 mağlup ederek yarı finalist oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Qinwen Zheng, Anna Kalinskaya'yı yenerek yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında oynanan ve 2 saat 20 dakika süren çeyrek final maçında, tek kadınlarda 12 numaralı seribaşı 21 yaşındaki Çinli raket, dünya 75 numarası 25 yaşındaki Rus rakibini 6-7, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Zheng, yarı finalde tek kadınlarda 93. sırada yer alan 23 yaşındaki Ukraynalı raket Dayana Yastremska ile karşılaşacak.
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