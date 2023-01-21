Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka ile Andrey Rublev hata yapmadı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 11:40

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 11:40

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile Rus Andrey Rublev, 4. tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında 3. tur maçlarına devam edildi.

Tek kadınlar mücadelesinde Sabalenka, Belçikalı Elise Mertens'i (26 numaralı seribaşı) 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Aryna Sabalenka

İsviçreli Belinda Bencic (12), klasmanın 70. sırasındaki İtalyan Camila Giorgi karşısında 6-2 ve 7-5 biten setlerle 2-0 galip geldi.

Kadınlarda Çinli Shuai Zhang (23), ABD'li Katie Volynets'i 2-0 (6-3, 6-2), Çek Karolina Pliskova (30), Rus Varvara Gracheva'yı 2-0 (6-4, 6-2), Hırvat Donna Vekic, İspanyol Nuria Parrizas Diaz'ı 2-0 (6-2, 6-2), Çek Linda Fruhvirtova ise vatandaşı Marketa Vondrousova'yı 2-1 (7-5, 2-6, 6-3) yenerek 4. tura yükseldi.

Dördüncü turda Pliskova-Zhang, Sabalenka-Bencic ve Vekic-Fruhvirtova maçları yapılacak.

TEK ERKEKLERDE FAVORİLER TUR ATLADI

Tek erkeklerde sabah seansı maçlarında korta çıkan favori tenisçiler, adlarını 4. tura yazdırdı.

Andrey Rublev, Büyük Britanyalı raket Daniel Evans'ı (25) 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

Andrey Rublev

Danimarkalı Holger Rune (9), dünya 106 numarası Fransız Ugo Humbert karşısında 6-4, 6-2 ve 7-6 sona eren setlerle 3-0 kazandı.

Erkeklerde Avustralyalı Alex de Minaur (22), Fransız Benjamin Bonzi'yi 3-0 (7-6, 6-2, 6-1), ABD'li Tommy Paul, aynı ülkeden Jenson Brooksby'yi 3-0 (6-1, 6-4, 6-3), ABD'li JJ Wolf ise vatandaşı Michael Mmoh'yu 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) mağlup ederek 4. tura kaldı.

Rublev'in Rune ile eşleştiği 4. turda De Minaur'un rakibi Grigor Dimitrov-Novak Djokovic maçının galibi, Wolf'un rakibi Alexei Popyrin-Ben Shelton müsabakasının, Paul'ün rakibi ise Andy Murray-Roberto Bautista Agut eşleşmesinin kazananı olacak.