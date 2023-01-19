Casper Ruud'dan Avustralya Açık'a erken veda

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 12:45

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 12:45

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde iki numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, turnuvaya veda etti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, dördüncü gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

SERİBAŞI İSİMLERDEN ERKEN VEDA

Tek erkeklerde 22 grand slam zaferi bulunan turnuvanın son şampiyonu İspanyol Rafael Nadal'ın dün elenmesinin ardından favori tenisçilerden Ruud'dan da erken veda geldi.

Turnuvanın 2. turunda dünya 39 numarası ABD'li Jenson Brooksby, geçen yıl Fransa Açık ile ABD Açık'ta final oynayan 24 yaşındaki Ruud'u 6-3, 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Casper Ruud

5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, Finlandiyalı Emil Ruusuvuori'yi 6-2, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerin ardından 3-1'le geçti ve Fransız Jeremy Chardy'yi 3-0 yenen 25 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Daniel Evans ile üçüncü turda eşleşti.

Seribaşı tenisçilerden Taylor Fritz, Alexander Zverev ve Diego Schwartzman da üçüncü tura adlarını yazdırmayı başaramadı.

Turnuvaya özel davetiye (wildcard) ile katılan dünya 113 numarası Avustralyalı Alexei Popyrin, 8 numaralı seribaşı ABD'li Fritz'i 6-7, 7-6, 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Dünya sıralamasının 107. basamağında yer alan ABD'li Michael Mmoh, 2020 ABD Açık finalisti 12 numaralı seribaşı Alman Zverev'i 3-1 (6-7, 6-4, 6-3, 6-2); dünya 67 numarası ABD'li J.J. Wolf ise 2020 Fransa Açık yarı finalisti 23 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-0 (6-1, 6-4 ve 6-4) yenerek sürprize imza attı.

Leylah Fernandez

TEK KADINLARDA İKİ SERİBAŞI TENISÇİ ELENDİ

Tek kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia, 2021 ABD Açık finalisti Kanadalı Leylah Fernandez'i 7-6 ve 7-5'lik setlerin ardından 2-0 yendi.

5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ise dünya 51 numarası ABD'li Shelby Rogers'ı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Seribaşı tenisçilerden Veronika Kudermetova ile Anett Kontaveit ise turnuvaya ikinci turda veda etmek zorunda kaldı.

Katie Volynets



9 numaralı seribaşı Rus Kudermetova, elemelerden gelen ABD'li Katie Volynets'e; 16 numaralı seribaşı Estonyalı Kontaveit ise Polonyalı Magda Linette'e 2-1 yenilerek elendi.

19 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile 26 numaralı seribaşı Elise Mertens ise rakiplerini mağlup ederek üçüncü tura adlarını yazdırdı.